На Харківщині син регулярно знущався над літніми батьками: що йому загрожує

Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над батьками пенсіонерами.

До поліції звернулася 64-річна мати підозрюваного. Вона повідомила про постійні образи та психологічне насильство з боку свого сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«42-річний раніше не судимий чоловік постійно ображав матір, поводився неадекватно з нею. У вересні цього року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька», – додали в поліції.

Впродовж року на порушника правоохоронці склали 4 адмінпротоколи.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені цих злочинів. Йому загрожує до 2 років тюрми.