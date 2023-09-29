На Харківщині син регулярно знущався над літніми батьками: що йому загрожує
Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над батьками пенсіонерами.
До поліції звернулася 64-річна мати підозрюваного. Вона повідомила про постійні образи та психологічне насильство з боку свого сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«42-річний раніше не судимий чоловік постійно ображав матір, поводився неадекватно з нею. У вересні цього року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька», – додали в поліції.
Впродовж року на порушника правоохоронці склали 4 адмінпротоколи.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені цих злочинів. Йому загрожує до 2 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над батьками пенсіонерами.".