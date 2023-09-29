Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

На Харківщині син регулярно знущався над літніми батьками: що йому загрожує

Суспільство 16:00   29.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині син регулярно знущався над літніми батьками: що йому загрожує Фото: ГУНП в Харківській області

Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над батьками пенсіонерами.

До поліції звернулася 64-річна мати підозрюваного. Вона повідомила про постійні образи та психологічне насильство з боку свого сина, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«42-річний раніше не судимий чоловік постійно ображав матір, поводився неадекватно з нею. У вересні цього року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька», – додали в поліції.

Впродовж року на порушника правоохоронці склали 4 адмінпротоколи.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені цих злочинів. Йому загрожує до 2 років тюрми.

Читайте також: Затягнув у дім, вдарив й душив: житель Харківщини хотів зґвалтувати хлопчика

 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сказ атакує Харківщину: нові випадки реєструють кожні кілька діб
Сказ атакує Харківщину: нові випадки реєструють кожні кілька діб
29.09.2023, 20:41
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
29.09.2023, 14:11
Доповз до дачі та помер. 55-річного чоловіка росіяни катували під Харковом
Доповз до дачі та помер. 55-річного чоловіка росіяни катували під Харковом
29.09.2023, 19:44
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
У Куп’янську енергетики потрапили під ракетний удар: коментар Харківобленерго
У Куп’янську енергетики потрапили під ракетний удар: коментар Харківобленерго
29.09.2023, 16:51
Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ
Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ
29.09.2023, 19:09

Новини за темою:

16:07
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині син регулярно знущався над літніми батьками: що йому загрожує»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили мешканцю Харківщини про підозру за те, що він систематично чинив домашнє насилля над батьками пенсіонерами.".