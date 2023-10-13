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Харківські воїни завдали РФ збитків на 1 млн доларів за добу (відео)

Події 10:29   13.10.2023
Оксана Горун
Харківські воїни завдали РФ збитків на 1 млн доларів за добу (відео)

Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підбили ще три одиниці техніки окупантів.

Про успіхи “полювання” українських FPV-дронів на Бахмутському напрямку повідомив командир роти “Ахіллес” харківської 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Він також опублікував відео з фронту.

За його даними, дрони вдарили по трьох одиницях техніки. А саме:

🔴 САУ 2с3 “Акація” – знищена.
Озброєння: гармата 152 мм.
Дальність стрільби: до 20 км.
Вартість: $1 млн.

🔴 ВАТ “Урал” – вражений.

🔴 БТР-80 – вражений.
Озброєння: кулемет 14.5 мм, кулемет 7.62, ВТРК “Фагот”.
Екіпаж: 3 чол.
Десант: 7 чол.

“Ворог зазнав збитків більш ніж на $1 млн”, – підсумував Федоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 10:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підбили ще три одиниці техніки окупантів".