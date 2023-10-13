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Харьковские воины нанесли РФ убытков на 1 млн долларов за сутки (видео)

Происшествия 10:29   13.10.2023
Оксана Горун
Харьковские воины нанесли РФ убытков на 1 млн долларов за сутки (видео) Фото: скриншот

Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подбили еще три единицы техники оккупантов.

Об успехах «охоты» украинских FPV-дронов на Бахмутском направлении сообщил командир роты «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Он же опубликовал видео с фронта.

По его данным, дроны ударили по трем единицам техники. А именно:

🔴 САУ 2с3 «Акация» — уничтожена.
Вооружение: пушка 152 мм.
Дальность стрельбы: до 20 км.
Стоимость: $1 млн.

🔴 ВАТ «Урал» – поражен.

🔴 БТР-80 – поражен.
Вооружение: пулемет 14.5 мм, пулемет 7.62, ПТРК «Фагот».
Экипаж: 3 чел.
Десант: 7 чел.

«Враг понес убытки более чем на $1 млн», — подытожил Федоренко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подбили еще три единицы техники оккупантов".