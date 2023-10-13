Харьковские воины нанесли РФ убытков на 1 млн долларов за сутки (видео)

Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подбили еще три единицы техники оккупантов.

Об успехах «охоты» украинских FPV-дронов на Бахмутском направлении сообщил командир роты «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Он же опубликовал видео с фронта.

По его данным, дроны ударили по трем единицам техники. А именно:

🔴 САУ 2с3 «Акация» — уничтожена.

Вооружение: пушка 152 мм.

Дальность стрельбы: до 20 км.

Стоимость: $1 млн.

🔴 ВАТ «Урал» – поражен.

🔴 БТР-80 – поражен.

Вооружение: пулемет 14.5 мм, пулемет 7.62, ПТРК «Фагот».

Экипаж: 3 чел.

Десант: 7 чел.

«Враг понес убытки более чем на $1 млн», — подытожил Федоренко.