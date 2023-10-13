Харьковские воины нанесли РФ убытков на 1 млн долларов за сутки (видео)
Фото: скриншот
Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подбили еще три единицы техники оккупантов.
Об успехах «охоты» украинских FPV-дронов на Бахмутском направлении сообщил командир роты «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр Юрий Федоренко.
Он же опубликовал видео с фронта.
По его данным, дроны ударили по трем единицам техники. А именно:
🔴 САУ 2с3 «Акация» — уничтожена.
Вооружение: пушка 152 мм.
Дальность стрельбы: до 20 км.
Стоимость: $1 млн.
🔴 ВАТ «Урал» – поражен.
🔴 БТР-80 – поражен.
Вооружение: пулемет 14.5 мм, пулемет 7.62, ПТРК «Фагот».
Экипаж: 3 чел.
Десант: 7 чел.
«Враг понес убытки более чем на $1 млн», — подытожил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подбили еще три единицы техники оккупантов".