“Рівняють із землею населені пункти”: поліція та ХОВА про обстріли Харківщини

Протягом минулої доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

“Минулої доби від обстрілів з боку рф потерпало прикордоння області. Знову по селах та селищах, максимально наближених до кордону з країною-терористом, били з артилерії, мінометів. Рашисти просто рівняють з землею ці населені пункти”, – написав у фейсбуці начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ з артилерії та мінометів обстрілювала райони населених пунктів Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка, Лиман Перший та інших.

“Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

При цьому він повідомив про двох постраждалих від підривів на мінах: поранення отримали 39-річний чоловік (на території свого домоволодіння в селі Рубіжне Чугуївського району) та 47-річний – у полі між селами Яворське та Вовчий Яр Ізюмського району.