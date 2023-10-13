«Ровняют с землей населенные пункты»: полиция и ХОВА об обстрелах Харьковщины
В течение минувших суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
«От обстрелов со стороны рф страдало приграничье области. Снова по селам и поселкам, максимально приближенным к границе со страной-террористом, били из артиллерии, минометов. Рашисты просто ровняют с землей эти населенные пункты», — написал в facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, армия РФ из артиллерии и минометов обстреливала районы населенных пунктов Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка, Лиман Первый и других.
«Пострадавшие от обстрелов среди гражданских не зафиксированы», — отметил Синегубов.
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При этом он сообщил о двух пострадавших от подрывов на минах: ранения получили 39-летний мужчина (на территории своего домовладения в селе Рубежное Чугуевского района) и 47-летний — в поле между селами Яворское и Волчий Яр Изюмского района.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов".