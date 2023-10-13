«Ровняют с землей населенные пункты»: полиция и ХОВА об обстрелах Харьковщины

В течение минувших суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

«От обстрелов со стороны рф страдало приграничье области. Снова по селам и поселкам, максимально приближенным к границе со страной-террористом, били из артиллерии, минометов. Рашисты просто ровняют с землей эти населенные пункты», — написал в facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, армия РФ из артиллерии и минометов обстреливала районы населенных пунктов Ветеринарное, Волчанск, Гатище, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка, Лиман Первый и других.

«Пострадавшие от обстрелов среди гражданских не зафиксированы», — отметил Синегубов.

При этом он сообщил о двух пострадавших от подрывов на минах: ранения получили 39-летний мужчина (на территории своего домовладения в селе Рубежное Чугуевского района) и 47-летний — в поле между селами Яворское и Волчий Яр Изюмского района.