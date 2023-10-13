“Вони нам такі ж вороги як ХАМАС” – у фанатів РФ в Ізраїлі розплющилися очі

Проросійська частина блогосфери Ізраїлю шокована схвальною реакцією російських Z-пабліків на масові вбивства, скоєні терористами ХАМАС.

Популярний ізраїльський блогер, який називав себе в мережах “Влад – русский еврей”, заявив, що прибрав зі сторінки всі російські прапори та порадив те саме зробити однодумцям.

“Те, що я зараз спостерігаю та бачу – коментарі, відосики, всяку погань… Я прибрав зі своєї сторінки всі російські прапори. Я не хочу більше зватись “Владом – русским евреем”. І раджу вам усім зробити те саме, тому що Росія встромила нам ніж у спину. Півтора року ми на її боці були, а тепер подивіться, що вони виставляють і пишуть. Справжні зрадники. Моя вам порада: прибирайте всі прапори російські зі своїх каналів. Вони нам такі ж вороги як ХАМАС”, – звернувся блогер до своєї аудиторії.

“Z-людожери як завжди примудрилися посваритися з усіма, навіть із тими, хто підтримував їхній напад на Україну у 2022”, — прокоментував український блогер Денис Казанський, який опублікував це відео.