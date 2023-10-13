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“Вони нам такі ж вороги як ХАМАС” – у фанатів РФ в Ізраїлі розплющилися очі

Політика 09:34   13.10.2023
Оксана Горун
“Вони нам такі ж вороги як ХАМАС” – у фанатів РФ в Ізраїлі розплющилися очі

Проросійська частина блогосфери Ізраїлю шокована схвальною реакцією російських Z-пабліків на масові вбивства, скоєні терористами ХАМАС.

Популярний ізраїльський блогер, який називав себе в мережах “Влад – русский еврей”, заявив, що прибрав зі сторінки всі російські прапори та порадив те саме зробити однодумцям.

“Те, що я зараз спостерігаю та бачу – коментарі, відосики, всяку погань… Я прибрав зі своєї сторінки всі російські прапори. Я не хочу більше зватись “Владом – русским евреем”. І раджу вам усім зробити те саме, тому що Росія встромила нам ніж у спину. Півтора року ми на її боці були, а тепер подивіться, що вони виставляють і пишуть. Справжні зрадники. Моя вам порада: прибирайте всі прапори російські зі своїх каналів. Вони нам такі ж вороги як ХАМАС”, – звернувся блогер до своєї аудиторії.

“Z-людожери як завжди примудрилися посваритися з усіма, навіть із тими, хто підтримував їхній напад на Україну у 2022”, — прокоментував український блогер Денис Казанський, який опублікував це відео.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проросійська частина блогосфери Ізраїлю шокована схвальною реакцією російських Z-пабліків на масові вбивства, скоєні терористами ХАМАС".