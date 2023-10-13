«Они нам такие же враги как ХАМАС» — у фанатов РФ в Израиле открылись глаза
Пророссийская часть блогосферы Израиля шокирована одобрительной реакцией российских Z-пабликов на массовые убийства, совершенные террористами ХАМАС.
Популярный израильский блогер, называвший себя в сетях «Влад — русский еврей», заявил, что убрал со страницы все российские флаги и посоветовал то же сделать единомышленникам.
«То, что я сейчас наблюдаю и вижу – комментарии, видосики, всякую нечисть… Я убрал со своей страницы все российские флаги. Я не хочу больше зваться «Владом – русским евреем». И советую вам всем сделать то же самое, потому что Россия воткнула нам нож в спину. Полтора года мы на ее стороне были, а теперь посмотрите, что они выставляют и пишут. Настоящие предатели. Мой вам совет: убирайте все флаги российские со своих каналов. Они нам такие же враги как ХАМАС», — обратился блогер к своей аудитории.
«Z-людоеды как обычно умудрились поссориться со всеми, даже с теми, кто поддерживал их нападение на Украину в 2022», — прокомментировал украинский блогер Денис Казанский, опубликовавший это видео.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пророссийская часть блогосферы Израиля шокирована одобрительной реакцией российских Z-пабликов на массовые убийства, совершенные террористами ХАМАС".