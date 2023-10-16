5 дітей і 6 дорослих із Куп’янська і Куп’янськ-Вузлового евакуювали до Харкова

Правоохоронці разом із волонтерами евакуювали з Куп’янського району 11 місцевих мешканців, з яких 5 дітей, повідомили у Нацполіції.

Із міста Куп’янськ та селища Куп’янськ-Вузловий волонтери фонду “”Я врятований” разом з поліцейськими вивезли родини з дітьми та домашніми тваринами.

Усього вивезли 11 людей, з яких 5 дітей. З міста Куп’янськ евакуювали матір з чотирма малолітніми дітьми, наймолодшому трохи більше року.

Усіх евакуйованих привезли до Харкова, забезпечили безкоштовним житлом і харчуванням.