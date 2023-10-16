5 детей и 6 взрослых из Купянска и Купянск-Узлового эвакуировали в Харьков

Правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали из Купянского района 11 местных жителей, из которых 5 детей, сообщили в Нацполиции.

Из города Купянск и поселка Купянск-Узловой волонтеры фонда «Я спасен» вместе с полицейскими вывезли семьи с детьми и домашними животными.

Всего вывезли 11 человек, из которых 5 детей. Из города Купянск эвакуировали мать с четырьмя малолетними детьми, самому молодому чуть больше года.

Всех эвакуированных привезли в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.