5 детей и 6 взрослых из Купянска и Купянск-Узлового эвакуировали в Харьков
Правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали из Купянского района 11 местных жителей, из которых 5 детей, сообщили в Нацполиции.
Из города Купянск и поселка Купянск-Узловой волонтеры фонда «Я спасен» вместе с полицейскими вывезли семьи с детьми и домашними животными.
Всего вывезли 11 человек, из которых 5 детей. Из города Купянск эвакуировали мать с четырьмя малолетними детьми, самому молодому чуть больше года.
Всех эвакуированных привезли в Харьков, обеспечили бесплатным жильем и питанием.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дети, купянск, Купянск-Узловой, Нацполиция, правоохранители, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 17:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вместе с волонтерами эвакуировали из Купянского района 11 местных жителей, из которых 5 детей, сообщили в Нацполиции.".