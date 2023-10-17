На Куп’янському напрямку знищили російську вишку РЕБ (відео)

Відео успішної роботи українського безпілотника на Куп’янському напрямку опублікувала Національна гвардія України.

Російську вишку радіоелектронної боротьби знищила аеророзвідка “Кондор” Першої Президентської бригади НГУ “Буревій”.

На вишці була система далекого візуального спостереження “Муром”, яка, за даними нацгвардійців, становила загрозу для Сил оборони на Куп’янському напрямку.

“Ціль знешкоджено. Працюємо далі заради Перемоги!” – прокоментували відео в телеграмі Нацгвардії України.

Довідка. “Муром-П” – це автономний мобільний комплекс відео та тепловізійного спостереження, що швидко розгортається. Він призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного та радіолокаційного спостереження. Комплекс оснащений тепловізором та камерою із зумом. Людину така конструкція “бачить” на відстані 10 км. Отриману під час спостереження інформацію “око ворога” передає бездротовим зв’язком на віддалений пост моніторингу.