На Купянском направлении уничтожили российскую вышку РЭБ (видео)
Видео успешной работы украинского беспилотника на Купянском направлении опубликовала Национальная гвардия Украины.
Российскую вышку радиоэлектронной борьбы уничтожила аэроразведка «Кондор» Первой Президентской бригады НГУ «Буревий».
На вышке располагалась система дальнего визуального наблюдения «Муром», которая, по данным нацгвардейцев, представляла угрозу для Сил обороны на Купянском направлении.
«Цель обезврежена. Работаем дальше ради Победы!» — прокомментировали видео в telegram Нацгвардии Украины.
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Справка. «Муром-П» — это быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео и тепловизионного наблюдения. Он предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Комплекс оснащен тепловизором и камерой с зумом. Человека такая конструкция «видит» на расстоянии 10 км. Полученную в ходе наблюдения информацию «глаз врага» передает по беспроводной связи на удаленный пост мониторинга.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео успешной работы украинского беспилотника на Купянском направлении опубликовала Национальная гвардия Украины".