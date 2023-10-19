Прогноз погоди в Харкові та області на 20 жовтня: дощ із ночі до вечора
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 20 жовтня, у Харкові та області йтиме дощ, при цьому вранці та вдень очікуються значні опади, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6-8 градусів тепла, вдень – 12-14. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
По області нічна температура становитиме 5-10 градусів тепла, вдень термометри покажуть 10-15 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с.
Як повідомлялося, сильним дощам, які очікуються вранці та вдень 20 жовтня, присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 20:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 20 жовтня, у Харкові та області йтиме дощ, при цьому вранці та вдень очікуються значні опади, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".