Прогноз погоди в Харкові та області на 20 жовтня: дощ із ночі до вечора

У п’ятницю, 20 жовтня, у Харкові та області йтиме дощ, при цьому вранці та вдень очікуються значні опади, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6-8 градусів тепла, вдень – 12-14. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

По області нічна температура становитиме 5-10 градусів тепла, вдень термометри покажуть 10-15 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Як повідомлялося, сильним дощам, які очікуються вранці та вдень 20 жовтня, присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.