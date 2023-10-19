Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября: дождь с ночи до вечера

В пятницу, 20 октября, в Харькове и области будет идти дождь, при этом утром и днем ожидаются значительные осадки, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 6 — 8 градусов тепла, днем — 12 — 14. Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.

По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем термометры покажут 10 — 15 градусов. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, утром и днем местами порывы, 15 — 20 м/с.

Как сообщалось, сильным дождям, которые ожидаются утром и днем 20 октября, присвоен I уровень опасности, желтый.