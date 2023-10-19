Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября: дождь с ночи до вечера
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 20 октября, в Харькове и области будет идти дождь, при этом утром и днем ожидаются значительные осадки, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 6 — 8 градусов тепла, днем — 12 — 14. Ветер юго-западный, 9 — 14 м/с.
По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем термометры покажут 10 — 15 градусов. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, утром и днем местами порывы, 15 — 20 м/с.
Как сообщалось, сильным дождям, которые ожидаются утром и днем 20 октября, присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 20 октября, дожди, дождь, осадки, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 20 октября, в Харькове и области будет идти дождь, при этом утром и днем ожидаются значительные осадки, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".