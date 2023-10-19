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Ворожий екскаватор дроном знищили на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 13:12   19.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворожий екскаватор дроном знищили на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили екскаватор окупантів, що облаштовував нові позиції на Куп’янському напрямку.

По цілі вдало відпрацював дрон, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Що ж, залишилось хіба що братися за лопати, або за валізи і додому. Поки живі», – написали прикордонники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 13:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили екскаватор окупантів, що облаштовував нові позиції на Куп’янському напрямку.".