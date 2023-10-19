Вражеский экскаватор дроном уничтожили на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили экскаватор оккупантов, обустраивавший новые позиции на Купянском направлении.

По цели удачно отработал дрон, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Что ж, осталось разве что браться за лопаты или чемоданы и домой. Пока живы», – написали пограничники.