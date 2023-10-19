Вражеский экскаватор дроном уничтожили на Купянском направлении (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили экскаватор оккупантов, обустраивавший новые позиции на Купянском направлении.
По цели удачно отработал дрон, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Что ж, осталось разве что браться за лопаты или чемоданы и домой. Пока живы», – написали пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, дрон, Купянское, направление, пограничники, удар;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили экскаватор оккупантов, обустраивавший новые позиции на Купянском направлении.".