Ворожої техніки на понад $3 млн вночі підбили харківські воїни (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою нічного бомбера вразила чотири одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.
Усю техніку воїни підбили вночі, повідомляє командир роти Юрій Федоренко.
За його словами, захисники влучили у танк Т-72 вартістю 3 мільйони доларів, озброєний гарматою 125 мм з трьома особами екіпажу, БК, бліндаж, ВАТ «Урал» та ББМ.
Читайте також: “Прилетіло” поряд із головою: “Ахіллес” показав роботу операторів БПЛА (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, воины, Купянское, напрвление, техника, харьковские;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворожої техніки на понад $3 млн вночі підбили харківські воїни (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою нічного бомбера вразила чотири одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.".