Ворожої техніки на понад $3 млн вночі підбили харківські воїни (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою нічного бомбера вразила чотири одиниці ворожої техніки на Куп’янському напрямку.

Усю техніку воїни підбили вночі, повідомляє командир роти Юрій Федоренко.

За його словами, захисники влучили у танк Т-72 вартістю 3 мільйони доларів, озброєний гарматою 125 мм з трьома особами екіпажу, БК, бліндаж, ВАТ «Урал» та ББМ.