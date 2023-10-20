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Вражеской техники более чем на $3 млн ночью подбили харьковские воины (видео)

Общество 14:53   20.10.2023
Виктория Яковенко
Вражеской техники более чем на $3 млн ночью подбили харьковские воины (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью ночного бомбера поразила четыре единицы вражеской техники на Купянском направлении.

Всю технику воины подбили ночью, сообщает командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники попали в танк Т-72 стоимостью 3 миллиона долларов, вооруженный пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа, БК, блиндаж, ОАО «Урал» и ББМ.

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Автор: Виктория Яковенко
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20.10.2023, 14:53

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью ночного бомбера поразила четыре единицы вражеской техники на Купянском направлении.".