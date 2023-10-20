Вражеской техники более чем на $3 млн ночью подбили харьковские воины (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью ночного бомбера поразила четыре единицы вражеской техники на Купянском направлении.

Всю технику воины подбили ночью, сообщает командир роты Юрий Федоренко.

По его словам, защитники попали в танк Т-72 стоимостью 3 миллиона долларов, вооруженный пушкой 125 мм с тремя лицами экипажа, БК, блиндаж, ОАО «Урал» и ББМ.