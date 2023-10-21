«Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку
Армії РФ так і не вдалося витіснити українських захисників з села Синьківка в Харківській області. Тут противник намагався «заходити» з боку сіл Лиман Перший та Ольшана, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
Тому Машовець зазначає, що у командуванні росіян «явно щось пішло не за планом».
«Більше того, кілька діб тому, явно досить раптово для супротивника, на північ від його основної дирекції наступу (Ягідне – Іванівка) передові підрозділи ЗСУ самі атакували противника і зуміли просунутися на відстань одразу близько 2 км у бік села Орлянка. При цьому ЗСУ продовжують утримувати кордон Іванівка-Кислівка», – пише військовий оглядач.
Він також розповів, що поблизу села Орлянка є висоти з позначкою «200», які дозволяють контролювати значну частину прилеглої місцевості.
«Чесно кажучи, я не думаю, що у ЗСУ на цьому напрямку зараз є сили та ресурси, щоб спричинити противнику значні неприємності. Але такого роду «сюрпризи» для нього, які, очевидно, досить суттєво ускладнюють противнику ведення наступальних дій на Куп’янському напрямку – знаходяться у сфері їх реальних можливостей, тому цілком можливі», – зазначив Машовець.
Читайте також: На Харківщині ворог просунувся на 400 метрів – Машовець повідомив подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, Купянское, Машовець, направление, план, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армії РФ так і не вдалося витіснити українських захисників з села Синьківка в Харківській області. Тут противник намагався «заходити» з боку сіл Лиман Перший та Ольшана, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".