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«Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку

Суспільство 15:37   21.10.2023
Вікторія Яковенко
«Щось пішло не за планом» – Машовець про дії ворога на Куп’янському напрямку

Армії РФ так і не вдалося витіснити українських захисників з села Синьківка в Харківській області. Тут противник намагався «заходити» з боку сіл Лиман Перший та Ольшана, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Тому Машовець зазначає, що у командуванні росіян «явно щось пішло не за планом».

«Більше того, кілька діб тому, явно досить раптово для супротивника, на північ від його основної дирекції наступу (Ягідне – Іванівка) передові підрозділи ЗСУ самі атакували противника і зуміли просунутися на відстань одразу близько 2 км у бік села Орлянка. При цьому ЗСУ продовжують утримувати кордон Іванівка-Кислівка», – пише військовий оглядач.

Він також розповів, що поблизу села Орлянка є висоти з позначкою «200», які дозволяють контролювати значну частину прилеглої місцевості.

«Чесно кажучи, я не думаю, що у ЗСУ на цьому напрямку зараз є сили та ресурси, щоб спричинити противнику значні неприємності. Але такого роду «сюрпризи» для нього, які, очевидно, досить суттєво ускладнюють противнику ведення наступальних дій на Куп’янському напрямку – знаходяться у сфері їх реальних можливостей, тому цілком можливі», – зазначив Машовець.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армії РФ так і не вдалося витіснити українських захисників з села Синьківка в Харківській області. Тут противник намагався «заходити» з боку сіл Лиман Перший та Ольшана, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".