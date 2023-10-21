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«Что-то пошло не по плану» — Машовец о действиях РФ на Купянском направлении

Общество 15:37   21.10.2023
Виктория Яковенко
«Что-то пошло не по плану» — Машовец о действиях РФ на Купянском направлении

Армии РФ так и не удалось вытеснить украинских защитников из села Синьковка в Харьковской области. Здесь противник пытался «заходить» со стороны сел Лиман Первый и Ольшана, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Поэтому Машовец отмечает, что в командовании россиян «явно что-то пошло не по плану».

«Более того, несколько суток назад, явно довольно внезапно для противника, к северу от его основной дирекции наступления (Ягодное – Ивановка) передовые подразделения ВСУ сами атаковали противника и сумели продвинуться на расстояние сразу около 2 км в сторону Орлянки. При этом ВСУ продолжают удерживать границу Ивановка-Кисловка», — пишет военный обозреватель.

Он также рассказал, что вблизи села Орлянка есть высоты с отметкой «200», позволяющие контролировать значительную часть ближайшей местности.

«Честно говоря, я не думаю, что в ВСУ на этом направлении сейчас есть силы и ресурсы, чтобы вызвать противнику значительные неприятности. Но, такого рода «сюрпризы» для него, которые, очевидно, довольно существенно усложняют противнику ведение наступательных действий на Купянском направлении — находятся в сфере их реальных возможностей, поэтому вполне возможны», — отметил Машовец.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армии РФ так и не удалось вытеснить украинских защитников из села Синьковка в Харьковской области. Здесь противник пытался «заходить» со стороны сел Лиман Первый и Ольшана, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".