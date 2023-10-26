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Рецидивіст на Харківщині обіцяв піти до ЗСУ, але його посадили на п’ять років

Суспільство 10:23   26.10.2023
Оксана Горун
Рецидивіст на Харківщині обіцяв піти до ЗСУ, але його посадили на п’ять років

Суд давав злодію, що різко загорівся любов’ю до Батьківщини, випробувальний термін, але в справу втрутилися прокурори. Замість ЗСУ підсудного з другої спроби відправили до в’язниці.

Судили злодія за черговий епізод – у квітні він був у гостях у товариша в Чугуївському районі та вкрав у того мобільний.

Вдома він змінив сім-картку телефона на свою, і почав ним користуватися. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, просив не позбавляти його волі, тому що він вирішив вступити до лав ЗСУ для захисту від збройної агресії рф“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крадіжка у житті підсудного була далеко не першою – у нього вже є “в колекції” вироки за подібні злочини. Проте Зміївський райсуд вирішив не відправляти чоловіка одразу до в’язниці. Його засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Але прокурори з таким рішенням не погодилися та подали апеляцію.

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“Колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду підтримано позицію прокуратури, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності”, — відзначили в прокуратурі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 10:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд давав злодію, що різко загорівся любов’ю до Батьківщини, випробувальний термін, але в справу втрутилися прокурори. Замість ЗСУ підсудного з другої спроби відправили до в’язниці".