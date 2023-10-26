Рецидивіст на Харківщині обіцяв піти до ЗСУ, але його посадили на п’ять років

Суд давав злодію, що різко загорівся любов’ю до Батьківщини, випробувальний термін, але в справу втрутилися прокурори. Замість ЗСУ підсудного з другої спроби відправили до в’язниці.

Судили злодія за черговий епізод – у квітні він був у гостях у товариша в Чугуївському районі та вкрав у того мобільний.

“Вдома він змінив сім-картку телефона на свою, і почав ним користуватися. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, просив не позбавляти його волі, тому що він вирішив вступити до лав ЗСУ для захисту від збройної агресії рф“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крадіжка у житті підсудного була далеко не першою – у нього вже є “в колекції” вироки за подібні злочини. Проте Зміївський райсуд вирішив не відправляти чоловіка одразу до в’язниці. Його засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Але прокурори з таким рішенням не погодилися та подали апеляцію.

“Колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду підтримано позицію прокуратури, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано та призначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі. Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності”, — відзначили в прокуратурі.