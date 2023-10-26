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Рецидивист на Харьковщине обещал пойти в ВСУ, но его посадили на пять лет

Общество 10:23   26.10.2023
Оксана Горун
Рецидивист на Харьковщине обещал пойти в ВСУ, но его посадили на пять лет

Суд давал резко воспылавшему любовью к Родине вору испытательный срок, но в дело вмешались прокуроры. Вместо ВСУ подсудимого со второй попытки отправили в тюрьму.

Судили вора за очередной эпизод — в апреле он был в гостях у товарища в Чугуевском районе и украл у того мобильный.

«Дома он сменил сим-карту телефона на свою, и начал им пользоваться. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, просил не лишать его свободы, потому что он решил вступить в ряды ВСУ для защиты от вооруженной агрессии РФ», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Воровство в жизни подсудимого было далеко не первым — у него уже есть «в коллекции» приговоры за кражи. Тем не менее Змиевской райсуд решил не отправлять мужчину сразу в тюрьму. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года. Но прокуроры с таким решением не согласились и подали апелляцию.

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«Коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Харьковского апелляционного суда поддержана позиция прокуратуры. Приговор районного суда в части назначенного наказания отменен и назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы.  Приговор суда апелляционной инстанции вступил в силу», — проинформировали в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд давал резко воспылавшему любовью к Родине вору испытательный срок, но в дело вмешались прокуроры. Вместо ВСУ подсудимого со второй попытки отправили в тюрьму".