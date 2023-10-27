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Перехід на зимовий час: харків’янам нагадали, коли переводити стрілки

Суспільство 12:11   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Перехід на зимовий час: харків’янам нагадали, коли переводити стрілки Фото: Харківська міськрада

У ніч із суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня, о 4-й ранку стрілку годинника треба буде перевести на годину назад.

Про це нагадали у Харківській міськраді. Там також зазначили, що країна щорічно переходить на літній та зимовий час, в останню неділю березня та жовтня. Це роблять згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 12:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч із суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня, о 4-й ранку стрілку годинника треба буде перевести на годину назад.".