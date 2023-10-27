Перехід на зимовий час: харків’янам нагадали, коли переводити стрілки
Фото: Харківська міськрада
У ніч із суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня, о 4-й ранку стрілку годинника треба буде перевести на годину назад.
Про це нагадали у Харківській міськраді. Там також зазначили, що країна щорічно переходить на літній та зимовий час, в останню неділю березня та жовтня. Це роблять згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».
Читайте також: Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: туман встановиться до кінця доби
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: время, зимнее, міськрада, назад, стрелки, харьковчане, час;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перехід на зимовий час: харків’янам нагадали, коли переводити стрілки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 12:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч із суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня, о 4-й ранку стрілку годинника треба буде перевести на годину назад.".