Переход на зимнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить стрелки
Фото: Харьковский горсовет
В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, в 4 утра стрелку часов нужно будет перевести на час назад.
Об этом напомнили в Харьковском горсовете. Там также отметили, что страна ежегодно переходит на летнее и зимнее время в последнее воскресенье марта и октября. Это делают согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: время, зимнее, міськрада, назад, стрелки, харьковчане, час;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 12:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, в 4 утра стрелку часов нужно будет перевести на час назад.".