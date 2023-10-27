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Переход на зимнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить стрелки

Общество 12:11   27.10.2023
Виктория Яковенко
Переход на зимнее время: харьковчанам напомнили, когда переводить стрелки Фото: Харьковский горсовет

В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, в 4 утра стрелку часов нужно будет перевести на час назад.

Об этом напомнили в Харьковском горсовете. Там также отметили, что страна ежегодно переходит на летнее и зимнее время в последнее воскресенье марта и октября. Это делают согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 12:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, в 4 утра стрелку часов нужно будет перевести на час назад.".