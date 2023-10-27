Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

РСЗВ вдарила по Кіндрашівці на Харківщині – прокуратура показала наслідки

Події 17:29   27.10.2023
Оксана Якушко
РСЗВ вдарила по Кіндрашівці на Харківщині – прокуратура показала наслідки

27 жовтня близько 14.20 російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
Поранена 67-річна жінка.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із РСЗВ.

 

Прокурори та слідчі зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф. Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: поранена жінка – ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
На Харківщині молодик угнав «Mercedes Benz», а потім кинув його посеред вулиці
27.10.2023, 22:13
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
Примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад оголосили на Харківщині
27.10.2023, 19:58
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
За тиждень з Харкова вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
27.10.2023, 20:53
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
Дощ, туман і хмарність. Якою буде погода завтра у Харкові й області
27.10.2023, 20:33
Росіяни не можуть пройти вздовж залізниці, що веде на Куп’янськ – Машовець
Росіяни не можуть пройти вздовж залізниці, що веде на Куп’янськ – Машовець
26.10.2023, 21:49
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
27.10.2023, 13:31

Новини за темою:

15:11
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: поранена жінка – ХОВА
16:11
На Харківщині шукають жінку: поліція просить про допомогу
19:46
Один водій загинув, інший у лікарні внаслідок ДТП на Харківщині
18:50
7 років за ґратами дали жінці, яка заколола ножем свого коханого у Харкові
08:55
У Харкові жінка загинула у власному будинку

Ви читали новину: «РСЗВ вдарила по Кіндрашівці на Харківщині – прокуратура показала наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня близько 14.20 російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".