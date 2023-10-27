РСЗВ вдарила по Кіндрашівці на Харківщині – прокуратура показала наслідки
27 жовтня близько 14.20 російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.
Поранена 67-річна жінка.
За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із РСЗВ.
Прокурори та слідчі зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії рф. Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня близько 14.20 російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".