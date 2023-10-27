РСЗО ударила по Кондрашовке на Харьковщине — прокуратура показала последствия
27 октября около 14:20 российские военные обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Получила ранение 67-летняя женщина.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО.
Прокуроры и следователи собрали доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии рф. Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: женщина, кондрашовка, Купянский район, разрушения, ранена, рсзо, руйнування, село, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября около 14:20 российские военные обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".