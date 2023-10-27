РСЗО ударила по Кондрашовке на Харьковщине — прокуратура показала последствия

27 октября около 14:20 российские военные обстреляли село Кондрашовка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Получила ранение 67-летняя женщина.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из РСЗО.

Прокуроры и следователи собрали доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии рф. Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).