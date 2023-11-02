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У Харкові засудили адміна телеграм-каналу, який попереджав про повістки

10:37   02.11.2023
Оксана Горун
У Харкові засудили адміна телеграм-каналу, який попереджав про повістки

Де у Харкові видають повістки, мешканців міста попереджав інженер КП “Теплові мережі”. Він підробляв адміністратором телеграм-каналу зі 123 тисячами підписників. Метою каналу було допомогти мешканцям Харкова уникнути повісток до армії.

Подробиці про суд над адміном телеграм-каналу повідомив Харківський антикорупційний центр.

“Суд визнав винним уродженця Харкова, що працює інженером в КП “Теплові мережі” в адмініструванні телеграм-каналу про вручення повісток у місті, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі (з випробувальним строком на два роки), – поінформував ХАЦ із посиланням на вирок Фрунзенського райсуду Харкова від 26 жовтня. — Вирок був винесений судом на основі затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Як стало відомо Харківському антикорупційному центру з порталу “Судова влада”, мова йде про Перебийніса Олександра Євгеновича”.

Адмін не був власником каналу, а лише підробляв на ньому. Він під’єднався до діяльності каналу в січні 2023 року.

Завданням каналу був обмін інформацією між користувачами про те, де знаходяться представники районних ТЦК та СП на території кількох районів Харкова.

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“Цей канал мав 123 000 підписників, у його описі було зазначено: “канал створено для оперативного обміну інформацією про те, де представники ТЦК вписують у готові бланки ваші ПІБ. Наша мета – превенція нецільового отримання повісток. Надсилайте інформацію про те, де їх бачили“, – зацитували антикорупціонери.

Адмін отримував інформацію від користувачів через чат-бот та розміщував її з фото. Під час суду він визнав свою провину.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Де у Харкові видають повістки, мешканців міста попереджав інженер КП “Теплові мережі”. Він підробляв адміністратором телеграм-каналу зі 123 тисячами підписників. Метою каналу було допомогти мешканцям Харкова уникнути повісток до армії".