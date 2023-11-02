В Харькове приговорили админа telegram-канала, предупреждавшего о повестках

Где в Харькове выдают повестки, жителей города предупреждал инженер КП «Тепловые сети». Он подрабатывал администратором telegram-канала с 123 тысячами подписчиков. Целью канала было помочь жителям Харькова избежать повесток в армию.

Подробности о суде над админом telegram-канала сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

«Суд признал виновным уроженца Харькова, работающего инженером в КП «Тепловые сети», в администрировании telegram-канала о вручении повесток в городе и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы (с испытательным сроком в два года), — проинформировал ХАЦ со ссылкой на приговор Фрунзенского райсуда Харькова от 26 октября. — Приговор был вынесен судом на основе утвержденного соглашения о признании виновности между прокурором и обвиняемым. Как стало известно Харьковскому антикоррупционному центру с портала «Судебная власть», речь идет о Перебийносе Александре Евгеньевиче».

Админ не был хозяином канала, а только подрабатывал на нем. Он подключился к деятельности канала в январе 2023 года.

Задачей канала был обмен информацией между пользователями о том, где находятся представители районных ТЦК и СП на территории нескольких районов Харькова.

«Этот канал имел 123 000 подписчиков. В его описании было отмечено: «канал создан для оперативного обмена информацией о том, где представители ТЦК вписывают в готовые бланки ваши ФИО. Наша цель – превенция нецелевого получения повесток. Отправляйте информацию о том, где их видели», — зацитировали антикоррупционеры.

Админ получал информацию от пользователей через чат-бот и размещал ее с фото. Во время суда он признал свою вину.