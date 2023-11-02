В Харькове приговорили админа telegram-канала, предупреждавшего о повестках
Где в Харькове выдают повестки, жителей города предупреждал инженер КП «Тепловые сети». Он подрабатывал администратором telegram-канала с 123 тысячами подписчиков. Целью канала было помочь жителям Харькова избежать повесток в армию.
Подробности о суде над админом telegram-канала сообщил Харьковский антикоррупционный центр.
«Суд признал виновным уроженца Харькова, работающего инженером в КП «Тепловые сети», в администрировании telegram-канала о вручении повесток в городе и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы (с испытательным сроком в два года), — проинформировал ХАЦ со ссылкой на приговор Фрунзенского райсуда Харькова от 26 октября. — Приговор был вынесен судом на основе утвержденного соглашения о признании виновности между прокурором и обвиняемым. Как стало известно Харьковскому антикоррупционному центру с портала «Судебная власть», речь идет о Перебийносе Александре Евгеньевиче».
Админ не был хозяином канала, а только подрабатывал на нем. Он подключился к деятельности канала в январе 2023 года.
Задачей канала был обмен информацией между пользователями о том, где находятся представители районных ТЦК и СП на территории нескольких районов Харькова.
Читайте также: Двух жителей Харьковщины, проигнорировавших военкомат, отправили в тюрьму
«Этот канал имел 123 000 подписчиков. В его описании было отмечено: «канал создан для оперативного обмена информацией о том, где представители ТЦК вписывают в готовые бланки ваши ФИО. Наша цель – превенция нецелевого получения повесток. Отправляйте информацию о том, где их видели», — зацитировали антикоррупционеры.
Админ получал информацию от пользователей через чат-бот и размещал ее с фото. Во время суда он признал свою вину.
Новости по теме:
- Категории: Без рубрики; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове приговорили админа telegram-канала, предупреждавшего о повестках»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Где в Харькове выдают повестки, жителей города предупреждал инженер КП «Тепловые сети». Он подрабатывал администратором telegram-канала с 123 тысячами подписчиков. Целью канала было помочь жителям Харькова избежать повесток в армию".