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Вийшли на “тихе полювання”: гриби збирають навіть у Харкові (фото)

Суспільство 09:50   06.11.2023
Оксана Горун
Вийшли на “тихе полювання”: гриби збирають навіть у Харкові (фото) Фото: скріншот

Грибники Харківської області активно “хваляться уловом”: завдяки дощам та теплій погоді нинішня осінь виявилася грибною. Гливи, опеньки та парасольки виявили навіть у Харкові.

Фото їстівних грибів, що ростуть просто посеред обласного центру, харків’яни діляться в групі “Любителі тихого полювання. Харківська область і не тільки” у фейсбуці.

Одній з учасниць пощастило знайти гливи прямо поряд із будинком на Салтівці.

Фото: скріншот

Як виявилось, випадок не унікальний. Ще один харків’янин – Юрій Лук’янов знайшов у місті опеньки – і не один раз.

Опеньки у Харкові посеред міста
Фото: Юрій Лук’янов

“Знову Харків, Аптекарський провулок”, – підписав він це фото.

Не залишаючи Харків, відчайдушні грибники збирають урожай і в Лісопарку, що, зазначимо, небезпечно – ця зона знаходилася під російськими обстрілами, там можуть бути вибухонебезпечні предмети.

Фото: скріншот

Усе ж популярніші у мешканців регіону “традиційні” локації – ліси Харківщини. Найчастіше по гриби вирушають у віддалені від фронту райони: у бік Нової Водолаги, Краснограда, Зачепилівки, Мерефи.

Фото: скріншот

Однак знаходяться й грибники, які збирають дари лісу на небезпечних територіях: у Печенігах та інших локаціях Чугуївського району, Ізюмі та навіть під Куп’янськом.

Фото: скріншот

Виходячи зі звітів “тихих мисливців”, удосталь у лісах Харківщини нині маслюків, опеньків, глив та парасольок. А також різних видів рядовок.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 09:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Грибники Харківської області активно “хваляться уловом”: завдяки дощам та теплій погоді нинішня осінь виявилася грибною. Гливи, опеньки та парасольки виявили навіть у Харкові".