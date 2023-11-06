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Вышли на «тихую охоту»: грибы собирают даже в Харькове (фото)

Общество 09:50   06.11.2023
Оксана Горун
Вышли на «тихую охоту»: грибы собирают даже в Харькове (фото) Фото: скриншот

Грибники Харьковской области активно «хвастаются уловом»: благодаря дождям и теплой погоде нынешняя осень оказалась грибной. Вешенки, опята и зонтики обнаружили даже в Харькове.

Фото съедобных грибов, которые растут прямо посреди областного центра харьковчане делятся в группе «Любители тихой охоты. Харьковская область и не только» в facebook.

Одной из участниц посчастливилось найти вешенку прямо рядом с домом на Салтовке.

Фото: скриншот

Как оказалось, случай не уникальный. Еще один харьковчанин — Юрий Лукьянов нашел в городе опята — и не единожды.

Опята в Харькове посреди города
Фото: Юрий Лукьянов

«Снова Харьков, Аптекарский переулок», — подписал он это фото.

Не покидая Харьков, отчаянные грибники собирают урожай и в Лесопарке, что, отметим опасно — эта зона находилась под российскими обстрелами, там могут быть взрывоопасные предметы.

Фото: скриншот

Все же более популярны у жителей региона «традиционные» локации — леса Харьковщины. Чаще всего за грибами отправляются в удаленные от фронта районы: в сторону Новой Водолаги, Краснограда, Зачепиловки, Мерефы.

Фото: скриншот

Однако находятся и грибники, собирающие дары леса на опасных территориях: в Печенегах и других локациях Чугуевского района, Изюме и даже под Купянском.

Фото: скриншот

Исходя из отчетов «тихих охотников», в изобилии в лесах Харьковщины сейчас маслята, опята, вешенка и зонтики. А также различные виды рядовок.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 09:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грибники Харьковской области активно «хвастаются уловом»: благодаря дождям и теплой погоде нынешняя осень оказалась грибной. Вешенки, опята и зонтики обнаружили даже в Харькове".