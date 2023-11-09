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На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)

Суспільство 12:29   09.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

В Дергачівській громаді перевіряють учасників програми «Прихисток», які впустили до себе жити переселенців та щомісяця за це отримують грошову компенсацію. Соцпрацівники знайшли порушення.

«Всього у Дергачівській громаді зареєстровано 85 власників домоволодінь, які розмістили у себе 201 переселенця. Під час сьогоднішнього виїзду перевірено 4 домогосподарств, одне з яких за результатами перевірки було тимчасово позбавлене статусу учасника програми через відсутність внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання», – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що такі перевірки проводитимуть регулярно.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській громаді перевіряють учасників програми «Прихисток», які впустили до себе жити переселенців та щомісяця за це отримують грошову компенсацію. Соцпрацівники знайшли порушення.".