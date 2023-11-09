На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)

В Дергачівській громаді перевіряють учасників програми «Прихисток», які впустили до себе жити переселенців та щомісяця за це отримують грошову компенсацію. Соцпрацівники знайшли порушення.

«Всього у Дергачівській громаді зареєстровано 85 власників домоволодінь, які розмістили у себе 201 переселенця. Під час сьогоднішнього виїзду перевірено 4 домогосподарств, одне з яких за результатами перевірки було тимчасово позбавлене статусу учасника програми через відсутність внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання», – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що такі перевірки проводитимуть регулярно.