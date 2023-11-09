На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
В Дергачівській громаді перевіряють учасників програми «Прихисток», які впустили до себе жити переселенців та щомісяця за це отримують грошову компенсацію. Соцпрацівники знайшли порушення.
«Всього у Дергачівській громаді зареєстровано 85 власників домоволодінь, які розмістили у себе 201 переселенця. Під час сьогоднішнього виїзду перевірено 4 домогосподарств, одне з яких за результатами перевірки було тимчасово позбавлене статусу учасника програми через відсутність внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання», – повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
Він зазначив, що такі перевірки проводитимуть регулярно.
Читайте також: На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: впл, выплаты, громада, Дергачевская, задоренко, нарушения, проверка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській громаді перевіряють учасників програми «Прихисток», які впустили до себе жити переселенців та щомісяця за це отримують грошову компенсацію. Соцпрацівники знайшли порушення.".