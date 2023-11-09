На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)

В Дергачевской громаде проверяют участников программы «Прихисток», которые впустили жить переселенцев и ежемесячно за это получают денежную компенсацию. Соцработники нашли нарушения.

«Всего в Дергачевской громаде зарегистрировано 85 владельцев домовладений, которые разместили у себя 201 переселенца. Во время сегодняшнего выезда проверены 4 домохозяйства, одно из которых по результатам проверки было временно лишено статуса участника программы из-за отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что такие проверки будут проводиться регулярно.