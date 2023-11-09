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На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото)

Общество 12:29   09.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине – проверки ВПЛ. Есть нарушения и лишение выплат (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

В Дергачевской громаде проверяют участников программы «Прихисток», которые впустили жить переселенцев и ежемесячно за это получают денежную компенсацию. Соцработники нашли нарушения.

«Всего в Дергачевской громаде зарегистрировано 85 владельцев домовладений, которые разместили у себя 201 переселенца. Во время сегодняшнего выезда проверены 4 домохозяйства, одно из которых по результатам проверки было временно лишено статуса участника программы из-за отсутствия внутренне перемещенных лиц по месту жительства», — сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что такие проверки будут проводиться регулярно.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 12:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде проверяют участников программы «Прихисток», которые впустили жить переселенцев и ежемесячно за это получают денежную компенсацию. Соцработники нашли нарушения.".