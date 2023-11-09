На Куп’янщині залишаються 70 дітей, деякі батьки категоричні – голова РВА

Станом на вечір 8 листопада з небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині виїхали 220 дітей, ще треба евакуювати 71.

«Є певна кількість батьків, які заявили про категоричність незгоди щодо виїзду. Є певна кількість родин, які станом на зараз, випали зі зв’язку. Ми в будь-якому разі знайдемо цей контакт, відновимо і проведемо необхідну роботу. Хочу зазначити, що жодна дитина, де оголошена евакуація не залишиться», – сказав в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Він також розповів, як саме збираються переконувати батьків, які не хочуть виїжджати з населених пунктів.

«Є певні механізми, які передбачені законодавством, які нам дозволяють працювати. І, так би мовити, повишати певні умови для того, щоб стимулювати батьків до виїзду. І ми будемо підключати ювенальну превенцію, будемо підключати службу у справах дітей», – зазначив Канашевич.