На Купянщине остаются 70 детей, некоторые родители категоричны – глава РВА
По состоянию на вечер 8 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине выехали 220 детей, еще нужно эвакуировать 71.
«Есть определенное количество родителей, заявивших о категоричности несогласия по выезду. Есть определенное количество семей, которые на данный момент выпали из связи. Мы в любом случае найдем этот контакт, возобновим и проведем необходимую работу. Хочу отметить, что ни один ребенок, где объявленная эвакуация не останется», — сказал в эфире нацмарафона глава Купянской РВА Андрей Канашевич.
Он также рассказал, как собираются убеждать родителей, которые не хотят выезжать из населенных пунктов.
«Есть определенные механизмы, которые предусмотрены законодательством, которые нам позволяют работать. И, так сказать, повысить определенные условия для стимулирования родителей к выезду. И мы будем подключать ювенальную превенцию, подключать службу по делам детей», — отметил Канашевич.
Читайте также: «Эвакуировали более 200 детей». Синегубов рассказал о ситуации на Купянщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, канашевич, Купянщина, родители, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянщине остаются 70 детей, некоторые родители категоричны – глава РВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на вечер 8 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине выехали 220 детей, еще нужно эвакуировать 71.".