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На Купянщине остаются 70 детей, некоторые родители категоричны – глава РВА

Общество 13:43   09.11.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине остаются 70 детей, некоторые родители категоричны – глава РВА

По состоянию на вечер 8 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине выехали 220 детей, еще нужно эвакуировать 71.

«Есть определенное количество родителей, заявивших о категоричности несогласия по выезду. Есть определенное количество семей, которые на данный момент выпали из связи. Мы в любом случае найдем этот контакт, возобновим и проведем необходимую работу. Хочу отметить, что ни один ребенок, где объявленная эвакуация не останется», — сказал в эфире нацмарафона глава Купянской РВА Андрей Канашевич.

Он также рассказал, как собираются убеждать родителей, которые не хотят выезжать из населенных пунктов.

«Есть определенные механизмы, которые предусмотрены законодательством, которые нам позволяют работать. И, так сказать, повысить определенные условия для стимулирования родителей к выезду. И мы будем подключать ювенальную превенцию, подключать службу по делам детей», — отметил Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на вечер 8 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине выехали 220 детей, еще нужно эвакуировать 71.".