«Эвакуировали более 200 детей». Синегубов рассказал о ситуации на Купянщине

Количество обстрелов на Харьковщине в последние дни возросло — под огнем россиян оказались более 20 населенных пунктов, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Обстрелов несколько увеличилось количество. Это Харьковский, Изюмский, Чугуевский районы, Волчанское направление, ну и, конечно, Купянское направление — оно самое трудное. Враг продолжает обстреливать управляемыми бомбами это направление. И конечно, что там фактически идет линия фронта. Сегодня наши воины там отразили 6 штурмовых атак. Штурмовые действия враг там продолжает, пытаясь хоть взять хоть какую-то территорию, но терпит неудачу», – рассказал Синегубов.

«Мы уже эвакуировали более 200 детей. По этому направлению остается еще 98. Все мы знаем, эти семьи, эти дома, работаем вместе с Национальной полицией, с нашими волонтерами, которые занимаются вывозом людей. Здесь мы работаем планово, чтобы не одновременно эвакуировать большое количество людей, чтобы не подвергать опасности. И если брать ситуацию с безопасностью, то фактически из Купянска так же мы советуем людям выезжать, потому что там довольно тяжелая ситуация — враг бьет по абсолютно всей критической инфраструктуре, включая, транспортную», — подчеркнул Синегубов.

Несмотря на то, что коммунальщики постоянно восстанавливают электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, в Купянском районе ситуация достаточно тяжелая, потому что враг увеличивает серую зону – зону ведения активных боевых действий.

«Места для запланированной принудительной эвакуации у нас уже есть по Харькову. Мы работаем над тем, чтобы создать еще запасные места, отремонтировать определенные помещения, чтобы принимать людей. Поскольку люди не желают при эвакуации выезжать с территории Харьковской области, даже из Харькова», — пояснил Синегубов.