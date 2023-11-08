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«Евакуювали понад 200 дітей». Синєгубов розповів про ситуацію на Куп’янщині

Суспільство 18:19   08.11.2023
Оксана Якушко
«Евакуювали понад 200 дітей». Синєгубов розповів про ситуацію на Куп’янщині

Кількість обстрілів на Харківщині останніми днями зросла – під вогнем росіян опинилося понад 20 населених пунктів, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Обстрілів дещо збільшилась кількість. Це Харківський, Ізюмський, Чугуївський райони, Вовчанський напрямок, ну і, звісно, Куп’янський напрямок, він є найважчим. Ворог продовжує обстрілювати керованими бомбами цей напрямок. І звичайно, що там фактично наразі йде лінія фронту. Сьогодні наші воїни там відбили 6 штурмових атак. Ну і фактично штурмові дії ворог там продовжує, намагаючись хоч взяти хоч якусь територію, але терпить невдачі», – розповів Синєгубов.

«Ми вже евакуювали більше 200 дітей. По цьому напрямку залишається ще 98. Всіх ми знаємо, ці сім’ї, ці будинки, працюємо разом із Національною поліцією, із нашими волонтерами, які займаються вивозом людей. Тут ми працюємо планово, щоб не одночасно евакуювати велику кількість людей, щоб не наражати на небезпеку. І якщо брати безпекову ситуацію, то фактично з міста Куп’янська так само ми радимо людям виїжджати, тому що там досить важка ситуація, бо ворог б’є по абсолютно всій критичній інфраструктурі, включаючи, транспортну», – наголосив Синєгубов.

Попри те, що комунальники постійно відновлюють електропостачання, теплопостачання, газопостачання, на Куп’янщині ситуація досить важка, тому що ворог збільшує сіру зону – зону ведення активних бойових дій.

«Місця для запланованої примусової евакуації у нас вже є по місту Харкову. Ми працюємо над тим, щоб ще створити ще запасні місця, відремонтувати певні приміщення, щоб приймати людей. Оскільки люди не бажають при евакуації виїжджати із території Харківської області, навіть із міста Харків», – пояснив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 18:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість обстрілів на Харківщині останніми днями зросла – під вогнем росіян опинилося понад 20 населених пунктів, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".