СБУ назвала ім’я військового РФ, який катував жителів Харківщини

Правоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з мешканцями Харківської області.

Ним виявився Володимир Самойлов, уродженець Бєлгородської області, який під час окупації регіону перебував на території Липецької та Дергачівської громад, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Разом з іншими росіянами чоловік катував жителів, намагався примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про позиції ЗСУ.

«Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря», – зазначили в СБУ.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).