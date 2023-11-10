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СБУ назвала ім’я військового РФ, який катував жителів Харківщини

Суспільство 15:00   10.11.2023
Вікторія Яковенко
СБУ назвала ім’я військового РФ, який катував жителів Харківщини Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з мешканцями Харківської області.

Ним виявився Володимир Самойлов, уродженець Бєлгородської області, який під час окупації регіону перебував на території Липецької та Дергачівської громад, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Разом з іншими росіянами чоловік катував жителів, намагався примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про позиції ЗСУ.

«Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря», – зазначили в СБУ.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з мешканцями Харківської області.".