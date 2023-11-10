СБУ назвала ім’я військового РФ, який катував жителів Харківщини
Правоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з мешканцями Харківської області.
Ним виявився Володимир Самойлов, уродженець Бєлгородської області, який під час окупації регіону перебував на території Липецької та Дергачівської громад, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Разом з іншими росіянами чоловік катував жителів, намагався примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про позиції ЗСУ.
«Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря», – зазначили в СБУ.
Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военный, жители, підозра, пытал, рф, СБУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з мешканцями Харківської області.".