СБУ назвала имя военного РФ, который пытал жителей Харьковщины

Правоохранители идентифицировали военного РФ, который жестоко обращался с жителями Харьковской области.

Им оказался Владимир Самойлов, уроженец Белгородской области, во время оккупации региона он находился на территории Липецкой и Дергачевской громад, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Вместе с другими россиянами мужчина пытал жителей, пытался принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и «выбить» информацию о позициях ВСУ.

«Во время допросов оккупанты применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, а также через полотенце лили на лицо воду, блокируя тем самым доступ воздуха», — отметили в СБУ.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).