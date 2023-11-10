СБУ назвала имя военного РФ, который пытал жителей Харьковщины
Правоохранители идентифицировали военного РФ, который жестоко обращался с жителями Харьковской области.
Им оказался Владимир Самойлов, уроженец Белгородской области, во время оккупации региона он находился на территории Липецкой и Дергачевской громад, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Вместе с другими россиянами мужчина пытал жителей, пытался принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и «выбить» информацию о позициях ВСУ.
«Во время допросов оккупанты применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, а также через полотенце лили на лицо воду, блокируя тем самым доступ воздуха», — отметили в СБУ.
Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали военного РФ, который жестоко обращался с жителями Харьковской области.".