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СБУ назвала имя военного РФ, который пытал жителей Харьковщины

Общество 15:00   10.11.2023
Виктория Яковенко
СБУ назвала имя военного РФ, который пытал жителей Харьковщины Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали военного РФ, который жестоко обращался с жителями Харьковской области.

Им оказался Владимир Самойлов, уроженец Белгородской области, во время оккупации региона он находился на территории Липецкой и Дергачевской громад, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Вместе с другими россиянами мужчина пытал жителей, пытался принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями и «выбить» информацию о позициях ВСУ.

«Во время допросов оккупанты применяли физическую силу, угрожали лишением жизни, пытали электротоком, имитировали расстрел, а также через полотенце лили на лицо воду, блокируя тем самым доступ воздуха», — отметили в СБУ.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали военного РФ, который жестоко обращался с жителями Харьковской области.".