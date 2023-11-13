Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку ліквідувала окупанта, який намагався втекти від FPV-дрона на мотоциклі.
“Ахіллес” попереджає: перевищення швидкості небезпечне для життя. Окупант порушив норми перетину кордону, незаконно вторгнувшись на суверенну територію України – за що поплатився життям“, – пише в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.
Читайте також: Дрони харківської бригади під Бахмутом підбили техніки РФ на $6,5 млн (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, бахмут, БПЛА, федоренко, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 23:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку ліквідувала окупанта, який намагався втекти від FPV-дрона на мотоциклі.".