Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку ліквідувала окупанта, який намагався втекти від FPV-дрона на мотоциклі.

“Ахіллес” попереджає: перевищення швидкості небезпечне для життя. Окупант порушив норми перетину кордону, незаконно вторгнувшись на суверенну територію України – за що поплатився життям“, – пише в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.