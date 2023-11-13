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Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)

Суспільство 23:13   13.11.2023
Олена Нагорна
Дрон харківської 92 ОШБр наздогнав окупанта на мотоциклі під Бахмутом (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку ліквідувала окупанта, який намагався втекти від FPV-дрона на мотоциклі.

Ахіллес” попереджає: перевищення швидкості небезпечне для життя. Окупант порушив норми перетину кордону, незаконно вторгнувшись на суверенну територію України – за що поплатився життям“, – пише в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 23:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку ліквідувала окупанта, який намагався втекти від FPV-дрона на мотоциклі.".