Дрон харьковской 92-й ОШБр догнал оккупанта на мотоцикле под Бахмутом (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении ликвидировала оккупанта, который пытался сбежать от FPV-дрона на мотоцикле.

«Ахиллес» предупреждает: превышение скорости опасно для жизни. Оккупант нарушил нормы пересечения границы, незаконно вторгшись на суверенную территорию Украины — за что поплатился жизнью», — пишет в Telegram командир роты Юрий Федоренко.