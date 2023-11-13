Дрон харьковской 92-й ОШБр догнал оккупанта на мотоцикле под Бахмутом (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении ликвидировала оккупанта, который пытался сбежать от FPV-дрона на мотоцикле.
«Ахиллес» предупреждает: превышение скорости опасно для жизни. Оккупант нарушил нормы пересечения границы, незаконно вторгшись на суверенную территорию Украины — за что поплатился жизнью», — пишет в Telegram командир роты Юрий Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, бахмут, БПЛА, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 23:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Бахмутском направлении ликвидировала оккупанта, который пытался сбежать от FPV-дрона на мотоцикле.".