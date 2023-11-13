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Залишилося вивезти сімох дітей – у Куп’янській РВА повідомили про евакуацію

Суспільство 09:21   13.11.2023
Оксана Горун
Залишилося вивезти сімох дітей – у Куп’янській РВА повідомили про евакуацію Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Начальник Куп’янської РВА Андрій Беседін поінформував: зі 178 дітей, яких необхідно було з сім’ями евакуювати з найнебезпечніших населених пунктів біля лінії фронту, вивезли вже 171.

“На початок оголошення про обов’язкову евакуацію на визначених територіях Куп’янської міської територіальної громади перебувало 178 дітей. За цей час виїхали 171. Станом на 12 листопада обов’язковій евакуації в примусовий спосіб підлягають сім дітей”, – написав Беседін у телеграмі.

Він повідомив, що в неділю, 12 листопада, був у селищі Ковшарівка, де вів роз’яснювальні бесіди з батьками дітей, яких необхідно евакуювати. У роботі брали участь поліція та служба у справах дітей.

Евакуація з Куп'янського району - Ковшарівка
Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

“Особисто спілкувався з батьками та давав роз’яснення, що до евакуації. Головне – це безпека дітей? Запевнив, що всі родини з Куп’янської громади, які були евакуйовані до міста Харків, поселені в комфортні гуртожитки. Також їм надається вся необхідна допомога”, – запевнив Беседін.

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Евакуація з Куп'янського району - Ківшарівка 2
Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Тим, хто хоче евакуюватися, необхідно звертатися на цілодобову лінію Єдиного координаційного центру за телефоном 0 800 339 291.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Беседін поінформував: зі 178 дітей, яких необхідно було з сім’ями евакуювати з найнебезпечніших населених пунктів біля лінії фронту, вивезли вже 171".