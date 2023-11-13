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Осталось вывезти семь детей — в Купянской РВА сообщили об эвакуации

Общество 09:21   13.11.2023
Оксана Горун
Осталось вывезти семь детей — в Купянской РВА сообщили об эвакуации Фото: telegram Андрея Беседина

Начальник Купянской РВА Андрей Беседин проинформировал: из 178 детей, которых необходимо было с семьями эвакуировать из наиболее опасных населенных пунктов у линии фронта, вывезли уже 171.

«К началу объявления об обязательной эвакуации на определенных территориях Купянской городской территориальной громады находилось 178 детей. За это время выехали 171. По состоянию на 12 ноября обязательной эвакуации принудительно подлежат семь детей», — написал Беседин в telegram.

Он сообщил, что в воскресенье, 12 ноября, был в поселке Ковшаровка, где вел разъяснительные беседы с родителями детей, которых необходимо эвакуировать. В работе участвовали полиция и служба по делам детей.

Эвакуация из Купянского района - Ковшаровка
Фото: telegram Андрея Беседина

«Лично общался с родителями и давал разъяснения по поводу эвакуации. Главное – это безопасность детей? Заверил, что все семьи из Купянской громады, которые были эвакуированы в Харьков, поселены в комфортные общежития. Также им оказывается вся необходимая помощь», — заверил Беседин.

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Эвакуация из Купянского района - Ковшаровка 2
Фото: telegram Андрея Беседина

Тем, кто хочет эвакуироваться, необходимо обращаться на круглосуточную линию Единого координационного центра по телефону 0 800 339 291.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Беседин проинформировал: из 178 детей, которых необходимо было с семьями эвакуировать из наиболее опасных населенных пунктов у линии фронта, вывезли уже 171".