Осталось вывезти семь детей — в Купянской РВА сообщили об эвакуации
Начальник Купянской РВА Андрей Беседин проинформировал: из 178 детей, которых необходимо было с семьями эвакуировать из наиболее опасных населенных пунктов у линии фронта, вывезли уже 171.
«К началу объявления об обязательной эвакуации на определенных территориях Купянской городской территориальной громады находилось 178 детей. За это время выехали 171. По состоянию на 12 ноября обязательной эвакуации принудительно подлежат семь детей», — написал Беседин в telegram.
Он сообщил, что в воскресенье, 12 ноября, был в поселке Ковшаровка, где вел разъяснительные беседы с родителями детей, которых необходимо эвакуировать. В работе участвовали полиция и служба по делам детей.
«Лично общался с родителями и давал разъяснения по поводу эвакуации. Главное – это безопасность детей? Заверил, что все семьи из Купянской громады, которые были эвакуированы в Харьков, поселены в комфортные общежития. Также им оказывается вся необходимая помощь», — заверил Беседин.
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Тем, кто хочет эвакуироваться, необходимо обращаться на круглосуточную линию Единого координационного центра по телефону 0 800 339 291.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Беседин, дети, купянск, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Беседин проинформировал: из 178 детей, которых необходимо было с семьями эвакуировать из наиболее опасных населенных пунктов у линии фронта, вывезли уже 171".