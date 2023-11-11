«Первая атака «шахедами» была по Купянску». Канашевич рассказал подробности

Россияне атаковали ударными дронами город Купянск Харьковской области около 20:30 10 ноября, рассказал в эфире нацмарафона глава Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Это были «прилеты» по центральной части Купянска, пострадали частные дома. Также прилетело в административное здание. Если я не ошибаюсь, это первая атака «шахедами» была по Купянску. К счастью, о пострадавших пока речь не идет», — отметил он.

Накануне, продолжил Канашевич, была существенная угроза ударов управляемыми авиабомбами.

«Постоянно шла информация о взлетах авиации нашего врага и о последующих прилетах КАБов по пригороду Купянска — в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, то есть вдоль линии фронта», — сообщил председатель Купянской РВА.

Канашевич отметил, что в рамках принудительной эвакуации, объявленной в конце октября, из опасных районов Купянщины на утро 11 ноября вывезли 245 детей с родителями и опекунами, остаются еще 46. На левом берегу реки Оскол, по оценкам РВА, проживают 7500-7800 человек.

В районе несмотря на обстрелы готовят инфраструктуру к зиме.

«Что касается водоснабжения, обеспечения газом, электроснабжением. Безусловно, не имеем возможности подключать централизованное теплоснабжение, поскольку дома полупустые. В лучшем случае четверть населения проживает в домах. Поэтому будем утеплять дома, раздавать электрообогреватели», — добавил Канашевич.

Напомним, около 22-х часов 10 ноября командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написали о вражеских ударных дронах над регионом, которые двигались в направлении Харькова. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «шахеды» ударили по городам Купянск, Волчанск и поселку Солоницевка Харьковского района.