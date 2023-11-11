Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці

Події 09:20   11.11.2023
Олена Нагорна
“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці

Росіяни атакували ударними дронами місто Куп’янськ Харківської області близько 20:30 10 листопада, розповів в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Це були “прильоти” по центральній частині Куп’янська, постраждали приватні будинки. Також прилетіло в адміністративну будівлю. Якщо я не помиляюсь, це перша атака “шахедами” була по Куп’янську. На щастя, про постраждалих наразі не йдеться”, – зазначив він.

Напередодні, продовжив Канашевич, була суттєва загроза ударів керованими авіабомбами.

“Постійно йшла інформація про зльоти авіації нашого ворога і про наступні прильоти КАБів по передмістю Куп’янська – в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, тобто вздовж лінії фронту”, – повідомив голова Куп’янської РВА.

Канашевич зазначив, що в межах примусової евакуації, оголошеної наприкінці жовтня, з небезпечних районів Куп’янщини на ранок 11 листопада вивезли 245 дітей з батьками та опікунами, залишаються ще 46. На лівому березі річки Оскіл, за оцінками РВА, проживають 7500-7800 людей.

У районі попри обстріли готують інфраструктуру до зими.

“Що стосується водопостачання, забезпечення газом, електропостачанням. Безумовно, не маємо можливості підключати централізоване теплопостачання, оскільки будинки напівпорожні. У найкращому випадку чверть населення проживає в будинках. Тому будемо утеплювати будинки, роздавати електрообігрівачі”, – додав Канашевич.

Нагадаємо, близько 22-ї години 10 листопада командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написали про ворожі ударні дрони над регіоном, які рухалися в напрямку Харкова. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що «шахеди» вдарили по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Солоницівка Харківського району.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 11.11: нічні “прильоти”, фронт, перевірка метрошколи
Головні новини Харкова 11.11: нічні “прильоти”, фронт, перевірка метрошколи
11.11.2023, 10:40
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки
Комісія омбудсмена перевірила метрошколу в Харкові. Які висновки
11.11.2023, 10:33
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
Дорожники готуються цілодобово чергувати на трасах Харківщини (фото)
Дорожники готуються цілодобово чергувати на трасах Харківщини (фото)
11.11.2023, 09:47

Новини за темою:

09:20
“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці
22:46
Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку “шахедів”
22:07
У напрямку Харкова рухаються ворожі “шахеди”, працює ППО – Мельник, ПС
20:02
“Найдорожча ціль”. ЗРК “Тор” росіян спалили на Куп’янському напрямку (відео)
22:05
Дрони харківської бригади під Бахмутом підбили техніки РФ на $6,5 млн (відео)

Ви читали новину: «“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 09:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували ударними дронами місто Куп’янськ Харківської області близько 20:30 10 листопада, розповів в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".