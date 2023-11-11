“Перша атака “шахедами” була по Куп’янську”. Канашевич розповів подробиці
Росіяни атакували ударними дронами місто Куп’янськ Харківської області близько 20:30 10 листопада, розповів в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
“Це були “прильоти” по центральній частині Куп’янська, постраждали приватні будинки. Також прилетіло в адміністративну будівлю. Якщо я не помиляюсь, це перша атака “шахедами” була по Куп’янську. На щастя, про постраждалих наразі не йдеться”, – зазначив він.
Напередодні, продовжив Канашевич, була суттєва загроза ударів керованими авіабомбами.
“Постійно йшла інформація про зльоти авіації нашого ворога і про наступні прильоти КАБів по передмістю Куп’янська – в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, тобто вздовж лінії фронту”, – повідомив голова Куп’янської РВА.
Канашевич зазначив, що в межах примусової евакуації, оголошеної наприкінці жовтня, з небезпечних районів Куп’янщини на ранок 11 листопада вивезли 245 дітей з батьками та опікунами, залишаються ще 46. На лівому березі річки Оскіл, за оцінками РВА, проживають 7500-7800 людей.
У районі попри обстріли готують інфраструктуру до зими.
“Що стосується водопостачання, забезпечення газом, електропостачанням. Безумовно, не маємо можливості підключати централізоване теплопостачання, оскільки будинки напівпорожні. У найкращому випадку чверть населення проживає в будинках. Тому будемо утеплювати будинки, роздавати електрообігрівачі”, – додав Канашевич.
Нагадаємо, близько 22-ї години 10 листопада командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написали про ворожі ударні дрони над регіоном, які рухалися в напрямку Харкова. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що «шахеди» вдарили по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Солоницівка Харківського району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дроны, канашевич, куп'янск, Купянский район, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 09:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни атакували ударними дронами місто Куп’янськ Харківської області близько 20:30 10 листопада, розповів в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".