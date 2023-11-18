Головні новини Харкова 18.11: комунальники готові до снігу, обстріл Козачої

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

19:53

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району

Там українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Авіаударів противник завдав в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка та Іванівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Куп’янському напрямку, а також Огірцеве, Гатище, Плетенівка – на Слобожанському.

17:36

Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка»

Цей БпЛА оснащений тепловізійною камерою, може працювати вночі, нести до 10 кг навантаження та здатний вражати різноманітні цілі, в тому числі і бронетехніку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що вартість дрона – близько 1 мільйона гривень, придбали його за кошти громад Куп’янського району.

14:44

Об 11:30 росіяни обстріляли Козачу Лопань

Внаслідок обстрілу в селищі пошкоджені 2 приватні будинки, постраждалих немає, зазначили у ХОВА.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

14:26

Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу

«Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові. Усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі», – написав мер міста Ігор Терехов у телеграм.

Він також звернувся до харків’ян з проханням не паркувати автівки вздовж узбіч, щоб полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

«І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!», – додав Терехов.

13:06

Минулої доби РФ втратила на Куп’янсько-Лиманському напрямку 111 військових та 12 одиниць техніки

«На Куп’янському напрямку за минулу добу відбили 6 ворожих атак. Це в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Загалом здійснено 350 обстрілів. Противник не залишає спроб повторно атакувати місто Куп’янськ. Це дуже важливий логістичний центр, який вони хочуть захопити повторно для того, щоб здобути хоч якусь перемогу. До цього наступу ми бачимо, що вони готуються, укріплюються, підтягують свої резерви», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

10:23

У Харкові планують перейменувати 25 топонімів

Відповідне громадське обговорення у формі електронного опитування стартувало 17 листопада і триватиме до 22 числа, повідомили у Харківській міськраді.

Містянам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з РФ та її союзниками. Серед пропозицій:

– вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську,

– вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків),

– вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку,

– вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича,

– пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

09:08

Доба на Харківщині – без постраждалих внаслідок обстрілів

«Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів області. Під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне, Бударки, Вовчанськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка та інші населені пункти», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих через ворожі удари немає, зазначив голова ХОВА.

«На Куп’янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає», – заявив Синєгубов.

08:31

У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»

«Знищено 9 БпЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорізькій області, по одній ворожій пташці – в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях», – повідомило Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ.

08:06

Під час пожежі у Харкові загинув чоловік

Загоряння сталася о 01:23 у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинув 35 річний чоловік, його тіло знайшли під уламками згорілих будівельних конструкцій. Вогонь ліквідували о 05:15, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Крім цього, рятувальники 17 листопада виїжджали на перевірку території села Курилівка, яке обстріляли росіяни. У населеному пункті пошкоджені три приватні будинки та господарча споруда. Постраждалих немає. Пожеж не було.

07:38

4 атаки військ РФ відбили на Харківщині. Окупанти вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00, з авіації росіяни вдарили по Куп’янську.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

07:00

Ніч на Харківщині минула без тривог

Ніч з 17 на 18 листопада пройшла в Харкові та області без жодної повітряної тривоги. Відбій пролунав о 22:43. До цього тривога звучала о 20:05. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу ворожих ударних БпЛА, які рухалися на північ, у напрямку Харківщини.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначав, що на території регіону помічені ворожі БпЛА та закликав перебувати в укриттях.