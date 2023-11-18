Шість атак та чотири авіаудари: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району. Там українські воїни відбили шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Авіаударів противник завдав в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка та Іванівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Куп’янському напрямку, а також Огірцеве, Гатище, Плетенівка – на Слобожанському.