Шесть атак и четыре авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района. Там украинские воины отразили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Авиаудары противник нанес в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка и Ивановка.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Плетеневка – на Солобожанском.