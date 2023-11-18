Шесть атак и четыре авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района. Там украинские воины отразили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Авиаудары противник нанес в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка и Ивановка.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Плетеневка – на Солобожанском.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, Купянское, направление, обстрелы, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 19:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ в Харьковской области в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района. Там украинские воины отразили шесть атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".