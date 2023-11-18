Росіяни обстріляли Козачу Лопань: є пошкодження (фото)
Фото: ХОВА
18 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині.
«Внаслідок цього було пошкоджено 2 приватні будинки. Постраждалих немає», – повідомили у ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Козачья, Лопань, обстріл, рф, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині.".