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Росіяни обстріляли Козачу Лопань: є пошкодження (фото)

Події 14:32   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни обстріляли Козачу Лопань: є пошкодження (фото) Фото: ХОВА

18 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині.

«Внаслідок цього було пошкоджено 2 приватні будинки. Постраждалих немає», – повідомили у ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада близько 11:30 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині.".