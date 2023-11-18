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Россияне обстреляли Казачью Лопань: есть повреждения (фото)

Происшествия 14:32   18.11.2023
Виктория Яковенко
Россияне обстреляли Казачью Лопань: есть повреждения (фото) Фото: ХОВА

18 ноября около 11:30 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань в Харьковской области.

«В результате этого были повреждены 2 частных дома. Пострадавших нет», – сообщили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 14:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 ноября около 11:30 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань в Харьковской области.".