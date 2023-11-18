Россияне обстреляли Казачью Лопань: есть повреждения (фото)
Фото: ХОВА
18 ноября около 11:30 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань в Харьковской области.
«В результате этого были повреждены 2 частных дома. Пострадавших нет», – сообщили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Козачья, Лопань, обстрел, рф, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 14:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 ноября около 11:30 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань в Харьковской области.".