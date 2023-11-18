Главные новости Харькова 18.11: коммунальщики готовы к снегу, обстрел Казачьей

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

19:53

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка и Петропавловка Купянского района

Там украинские воины отразили шесть атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Авиаудары противник нанес в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Кучеровка и Ивановка.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Плетеневка – на Слобожанском.

17:36

Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика»

Этот БПЛА оснащен тепловизионной камерой, может работать ночью, нести до 10 кг нагрузки и способен поражать разнообразные цели, в том числе и бронетехнику, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что стоимость дрона – около 1 миллиона гривен, приобрели его за средства громад Купянского района.

14:44

В 11:30 россияне обстреляли Казачью Лопань

В результате обстрела в поселке повреждены 2 частных дома, пострадавших нет, отметили в ХОВА.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

14:26

Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу

«Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове. Все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме», – написал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.

«И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!», — добавил Терехов.

13:06

За прошедшие сутки РФ потеряла на Купянско-Лиманском направлении 111 военных и 12 единиц техники

«На Купянском направлении за прошедшие сутки отразили 6 вражеских атак. Это в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, всего совершили 350 обстрелов. Противник не оставляет попыток повторно атаковать город Купянск. Это очень важный логистический центр, который они хотят захватить повторно для того, чтобы одержать хоть какую-нибудь победу. К этому наступлению мы видим, что они готовятся, укрепляются, подтягивают свои резервы», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

10:23

В Харькове планируют переименовать 25 топонимов

Соответствующее общественное обсуждение в форме электронного опроса стартовало 17 ноября и продлится до 22 числа, сообщили в Харьковском горсовете.

Жителям предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны с РФ и его союзниками. Среди предложений:

— ул. Интернациональную поменять на ул. Белоцерковская,

— ул. Минскую назвать ул. Дмитрия Антоненко (в честь военного, погибшего в боях за Харьков),

— ул. Новосибирскую переименовать в ул. Хортицкую,

— ул. Забайкальскую – на ул. Леонтовича,

— проулок Забайкальский – на проулок Щедрика.

Также предлагается вернуть старое название пр. Героев Сталинграда и переименовать его в пр. Байрона.

09:08

Сутки на Харьковщине – без пострадавших в результате обстрелов

«За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 14 населенных пунктов области. Под вражеским огнем находились: Ветеринарное, Бударки, Волчанск, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Куриловка и другие населенные пункты», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших из-за вражеских ударов нет, отметил глава ХОВА.

«На Купянском направлении продолжаются бои. За сутки наши военные отразили 4 атаки россиян в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. Продвижения у врага нет», — заявил Синегубов.

08:31

В небе над Харьковщиной сбили вражеский «шахед»

«Уничтожено 9 БПЛА «Шахед-131/136»: 6 БПЛА в Запорожской области, по одной вражеской птичке – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях», – сообщило Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

08:06

Во время пожара в Харькове погиб мужчина

Возгорание произошло в 01:23 в частном доме. В результате пожара погиб 35-летний мужчина, его тело нашли под обломками сгоревших строительных конструкций. Огонь ликвидировали в 05:15, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, спасатели 17 ноября выезжали на проверку территории села Куриловка, которое обстреляли россияне. В населенном пункте повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Пожаров не было.

07:38

4 атаки войск РФ отбили на Харьковщине. Оккупанты вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00, из авиации россияне ударили по Купянску.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

07:00

Ночь в Харьковской области прошла без тревог

Ночь с 17 на 18 ноября прошла в Харькове и области без воздушной тревоги. Отбой раздался в 22:43. До этого тревога звучала в 20:05. Воздушные силы ВСУ сообщали о группе вражеских ударных БпЛА, двигавшихся на север, в направлении Харьковщины.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отмечал, что на территории региона замечены враждебные БПЛА и призывал находиться в укрытиях.