Харьковчан зовут проголосовать. В городе хотят переименовать 25 топонимов

В Харькове планируют переименовать 25 топонимов.

Соответствующее общественное обсуждение в форме электронного опроса стартовало 17 ноября и продлится до 22 числа, сообщили в Харьковском горсовете.

Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны с РФ и ее союзниками. Среди предложений:

— ул. Интернациональную поменять на ул. Белоцерковскую,

— ул. Минскую назвать ул. Дмитрия Антоненко (в честь военного, погибшего в боях за Харьков),

— ул. Новосибирскую переименовать в ул. Хортицкая,

— ул. Забайкальскую – на ул. Леонтовича,

— проулок Забайкальский – на проулок Щедрика.

Также предлагают вернуть старое название проспект Героев Сталинграда и переименовать его в проспект Байрона.

Детальнее ознакомиться со всеми предложениями и присоединиться к обсуждению можно здесь.

Прислать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно также по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.