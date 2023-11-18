Харьковчан зовут проголосовать. В городе хотят переименовать 25 топонимов
В Харькове планируют переименовать 25 топонимов.
Соответствующее общественное обсуждение в форме электронного опроса стартовало 17 ноября и продлится до 22 числа, сообщили в Харьковском горсовете.
Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны с РФ и ее союзниками. Среди предложений:
— ул. Интернациональную поменять на ул. Белоцерковскую,
— ул. Минскую назвать ул. Дмитрия Антоненко (в честь военного, погибшего в боях за Харьков),
— ул. Новосибирскую переименовать в ул. Хортицкая,
— ул. Забайкальскую – на ул. Леонтовича,
— проулок Забайкальский – на проулок Щедрика.
Также предлагают вернуть старое название проспект Героев Сталинграда и переименовать его в проспект Байрона.
Детальнее ознакомиться со всеми предложениями и присоединиться к обсуждению можно здесь.
Прислать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно также по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: голосовать, міськрада, переименовать, топонимы, улицы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 10:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют переименовать 25 топонимов.".