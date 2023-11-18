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Харьковчан зовут проголосовать. В городе хотят переименовать 25 топонимов

Общество 10:17   18.11.2023
Виктория Яковенко
Харьковчан зовут проголосовать. В городе хотят переименовать 25 топонимов Фото: Харьковский горсовет

В Харькове планируют переименовать 25 топонимов.

Соответствующее общественное обсуждение в форме электронного опроса стартовало 17 ноября и продлится до 22 числа, сообщили в Харьковском горсовете.

Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны с РФ и ее союзниками. Среди предложений:

— ул. Интернациональную поменять на ул. Белоцерковскую,

— ул. Минскую назвать ул. Дмитрия Антоненко (в честь военного, погибшего в боях за Харьков),

— ул. Новосибирскую переименовать в ул. Хортицкая,

— ул. Забайкальскую – на ул. Леонтовича,

— проулок Забайкальский – на проулок Щедрика.

Также предлагают вернуть старое название проспект Героев Сталинграда и переименовать его в проспект Байрона.

Детальнее ознакомиться со всеми предложениями и присоединиться к обсуждению можно здесь.

Прислать предложения (замечания) по переименованию топонимов можно также по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 10:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют переименовать 25 топонимов.".